Установка и настройка программы Traffic Inspector

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Требуется установка Traffic Inspector TI 2.0.1.721F.

- Настройка стабильной работы.

- Ограничение доступа к определённым веб сайтам.

- Ограничение потового видео

- Ограничение по скорости и групп пользователей.

* Антивирусные модули программы устанавливать не требуется.

Система: Windows Server 2008 R2 (x64).

11 лет назад
saidh
Саид 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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