Требуется настройка VoIP (SIP) телефонии

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Задача:

1. Выбор западного VoIP (SIP) провайдера телефонии (желательно Германия - обусловлено высокой надежностью) с возможностью подключения московских, питерских телефонных номеров (8 (495), (499) и (812)) и 8-800

2. Настройка виртуальной АТС

3. Поддержка работы виртуальной АТС

4. Общение со службой тех поддержки провайдера

Планируется подключение 3-х учетных записей у провайдера для 3-х интернет-магазинов.

В настоящий момент уже пользуемся подобным - не устраивает постоянные тех. проблемы на стороне провайдера.

Оплата по договоренности.

11 лет назад
pips2500
51 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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