Перенос сайтов на vps

Перенести несколько сайтов (4+1) на joomla ( на одном поддомен на Piwigo) и 1 wordpress на vps cloud http://www.ovh.ie/vps/vps-cloud.xml с пары хостингов (cp panel и ispmanager).

Настроить и запустить под ключ.

Оказать консультации по выбору системы резервного копирования между

FTP backup option: FTP 200 GB

(+ €4.99 /month)

Snapshot option: 1 snapshot

(+ €4.99 /month)

Automated backup option* Your data backed up every night, backups available for the last 14 consecutive days (+ €9.99 /month).

Оказать консультации по мере возникновения вопросов в первый месяц.