WebRTC + FreePBX (asterisk)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка208 просмотров

Нужно делать кнопку звонка с сайта, чтобы можно было дать любому сайту такую кнопку для установки и клиенты этого сайта могли звонить на заданную группу на Asterisk

Понятно что только на хроме работать будет, желательно стоимость работы. FreePBX последняя, со всеми обновлениями.

Asterisk
11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров