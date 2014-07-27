WebRTC + FreePBX (asterisk)

Нужно делать кнопку звонка с сайта, чтобы можно было дать любому сайту такую кнопку для установки и клиенты этого сайта могли звонить на заданную группу на Asterisk

Понятно что только на хроме работать будет, желательно стоимость работы. FreePBX последняя, со всеми обновлениями.