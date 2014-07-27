Оптимизация MySQL на Windows Server

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок195 просмотров

Всем привет!

Необходимо настроить MySQL на максимальную производительность на Windows Server - железо неплохое, но мускул ели шевелится....

MySQL
11 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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