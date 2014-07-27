Сделать настройки NS-записей для домена

Есть сервер в Hetzner (EX40). Стоит Debian 7.6.

Есть два домена:

1. domain.net

2. mysite.com

У домена mysite.com должны быть 2 NS сервера: ns1.domain.net и ns2.domain.net.

Оба домена должны быть прописаны в сервере у hetzner.

Требуется сделать соответствующие настройки.

Доступ к серваку по SSH не даю, дам только через TeamViewer.

Немного инфы на wiki hetzner по DNS: http://wiki.hetzner.de/index.php/DNS_Robot/en

А также такой вопрос: нужно ли поднимать и настраивать на серваке демон Bind9 или можно обойтись настройками в панели Hetzner (см. скриншот)?

Оплата WM или ЯД.