Сделать полный бэкап сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок233 просмотра

Нужно в ближайшее время сделать полный бэкап сайта со всеми базами данных и прочим.Ссылку выложить для скачки.Только от опытных пользователей с отзывами(не менее 10 отзывов)

11 лет назад
anaba2013
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
14 часов назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$15
1 день
Было приятно сотрудничать,надеемся на дальнейшую работу.Спасибо
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад