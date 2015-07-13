Всем привет! Необходимо настроить MySQL на максимальную производительность на Windows Server - железо неплохое, но мускул ели шевелится....
Сделать полный бэкап сайта
Нужно в ближайшее время сделать полный бэкап сайта со всеми базами данных и прочим.Ссылку выложить для скачки.Только от опытных пользователей с отзывами(не менее 10 отзывов)
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