Отбить ддос

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок228 просмотров

Нужно как можно сорея отбить ддос с сайта на сервере, все сайты неработают но ispmanager работает.

ISPmanager
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Отлично справился, знает что и как делать
Все супер, оплата вовремя, вопросы по делу, отличный работодатель, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад