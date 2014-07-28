Задача на хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок150 просмотров

На хостинге заканчивается место. Предположительно, забилось бекапами Directadmin. Нужно выяснить причину и почистить. Пишите вашу стоимость и сроки. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе, позадачно.

11 лет назад
vitalina7713
Вита 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров