Перенести пользователей и сайты по ssh

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Завершен11 заявок196 просмотров

Нужно с одного сервера на ispmnager4 про перенести на ispmanager5 lite все сайты, полльзователи и базы , около 30 + переписать пути, сайты в основном на опенкарте

Opencart
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
$25
1 день
Совместными усилиями справились, спасибо.
Рекомендую! Оплата по факту выполнения работы!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
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