Устранить проблему на сайте Joomla версия 1.5

Добрый день.

Прошу Вас устранить 2 возникшие проблемы на сайте.Сайт разработан на Joomla версия 1.5.23. Название сайта: abmarket.com.ua

Проблема1. Как видно на скриншоте №1 в разделе ссылки url (позиция номер 1 имеет 75 дубликатов) и на скриншоте №2 в разделе заголовки и мета данные (эта позиция имеет 22 одинаковых title и description). Необходимо устранить данную проблему (по всему сайту и всем позициям которые присутствуют на сайте что бы она в дальнейшем не возникала при внесении на сайт новых позиций ) и оставить только одну ссылку которая принадлежит сайту.

Проблема 2. Как видно на скриншоте №3 (так же самая позиция) на сайте не отображаются Теги (title и description).Необходимо устранить данную проблему (по всему сайту)

Прошу Вас писать стоимость работ и срок выполнения.

Предпочтение отдается жителям Украины которые имеют карточку Приват Банк.

Если таких не окажется буду готов рассмотреть Ваши условия по оплате.