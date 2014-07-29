Устранить проблему на сайте Joomla версия 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки173 просмотра

Добрый день.

Прошу Вас устранить 2 возникшие проблемы на сайте.Сайт разработан на Joomla версия 1.5.23. Название сайта: abmarket.com.ua

Проблема1. Как видно на скриншоте №1 в разделе ссылки url (позиция номер 1 имеет 75 дубликатов) и на скриншоте №2 в разделе заголовки и мета данные (эта позиция имеет 22 одинаковых title и description). Необходимо устранить данную проблему (по всему сайту и всем позициям которые присутствуют на сайте что бы она в дальнейшем не возникала при внесении на сайт новых позиций ) и оставить только одну ссылку которая принадлежит сайту.

Проблема 2. Как видно на скриншоте №3 (так же самая позиция) на сайте не отображаются Теги (title и description).Необходимо устранить данную проблему (по всему сайту)

Прошу Вас писать стоимость работ и срок выполнения.

Предпочтение отдается жителям Украины которые имеют карточку Приват Банк.

Если таких не окажется буду готов рассмотреть Ваши условия по оплате.

Joomla
11 лет назад
BorisArtem197422
Борис 
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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