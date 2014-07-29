Нужно удаленно настроить сервер отельный для рассылок по огромной базе подписчиков. Отдельный блок. Установить можно любую операционку. Главное настроить так чтобы при рассылке письма не улетали в спам.
Устранить проблему на сайте Joomla версия 1.5
Добрый день.
Прошу Вас устранить 2 возникшие проблемы на сайте.Сайт разработан на Joomla версия 1.5.23. Название сайта: abmarket.com.ua
Проблема1. Как видно на скриншоте №1 в разделе ссылки url (позиция номер 1 имеет 75 дубликатов) и на скриншоте №2 в разделе заголовки и мета данные (эта позиция имеет 22 одинаковых title и description). Необходимо устранить данную проблему (по всему сайту и всем позициям которые присутствуют на сайте что бы она в дальнейшем не возникала при внесении на сайт новых позиций ) и оставить только одну ссылку которая принадлежит сайту.
Проблема 2. Как видно на скриншоте №3 (так же самая позиция) на сайте не отображаются Теги (title и description).Необходимо устранить данную проблему (по всему сайту)
Прошу Вас писать стоимость работ и срок выполнения.
Предпочтение отдается жителям Украины которые имеют карточку Приват Банк.
Если таких не окажется буду готов рассмотреть Ваши условия по оплате.
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