Администрирование сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт14 заявок155 просмотров

Требуется оптимизировать работу сервера. Выявить и устранить причину высокой нагрузки.

Настроить сервер на оптимально высокую производительность.

11 лет назад
filmfree
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров