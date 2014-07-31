Нужно настроить VDS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок151 просмотр

Есть новый VDS с Centos 6.

Нужно:

1. Настроить тонко.

2. Установить панель ISP Manager lite

CentOS
11 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
$20
1 день
Работой довольна, человек без понтов и готов помочь таким нубам как я.
Отличный заказчик! Оплата моментально по факту выполнения задачи! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
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