Нужно удаленно настроить сервер отельный для рассылок по огромной базе подписчиков. Отдельный блок. Установить можно любую операционку. Главное настроить так чтобы при рассылке письма не улетали в спам.
Сделать сервер из компьютера
Здравствуйте!
Нужно сделать сервер из компьютера, с папкой хранения данных, с доступом к принтеру.
Оборудование:
роутер yota -> компьютер с Windows 7 -> другой роутер -〉 раздача интернета на другие 4 компьютера
Желательно, чтобы сервер мог регулировать поток трафика, ставить запрет на посещение некоторых сайтов как для отдельных компьютеров, так и для всей сети. И какие-нибудь настройки безопасности, файрволл, проверка входящего и исходящего трафика.
Это несколько компьютеров в офисе.
Можно помочь удаленно, в виде инструкции что делать, или через удаленный рабочий стол. Но с комментариями и пометками, чтобы если сеть выйдет из строя, можно было бы починить самостоятельно.
Предлагаю 500р, но если работа стоит дороже, предлагайте ваши цены.
У других компьютеров в основном Windows XP.
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