Здравствуйте!

Нужно сделать сервер из компьютера, с папкой хранения данных, с доступом к принтеру.

Оборудование:

роутер yota -> компьютер с Windows 7 -> другой роутер -〉 раздача интернета на другие 4 компьютера

Желательно, чтобы сервер мог регулировать поток трафика, ставить запрет на посещение некоторых сайтов как для отдельных компьютеров, так и для всей сети. И какие-нибудь настройки безопасности, файрволл, проверка входящего и исходящего трафика.

Это несколько компьютеров в офисе.

Можно помочь удаленно, в виде инструкции что делать, или через удаленный рабочий стол. Но с комментариями и пометками, чтобы если сеть выйдет из строя, можно было бы починить самостоятельно.

Предлагаю 500р, но если работа стоит дороже, предлагайте ваши цены.

У других компьютеров в основном Windows XP.