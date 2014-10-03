jaroslavart

Здравствуйте! Нужно настроить выпадающее меню для каталога с категориями товаров. И корзину, чтобы человек мог заказать в 1-2 шага без регистрации на сайте; упростить регистрацию. Joomla 3.4.3, компонент магазина JoomShopping Разработка на вашем сервере, предоставлю бекап. И еще небольшие ...
- $15Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $4
Здравствуйте! Есть короткое видео про модельера, на 2 мин в Mpeg2. Нужно отредактировать это видео, задержав анимацию кадра с названием фирмы на 2 сек, и сохранить этот ролик в flv. Работа и оплата сразу. Задание на ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Здравствуйте! В работе понадобилось видео с этого сайта. Передача с участием клиента, но с сайта почему-то не качается. И обычные программы и расширения не захватывают ее. Есть простой вариант - записать ее через Comtasia со звуком, но ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужна консультация хорошего специалиста. По настройке магазина, рекламной кампании, экспорту в маркет, подключению и по другим вопросам.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Здравствуйте! Нужно сделать продающие странички для сайта медицинской клиники. Тематика лечение варикоза. При необходимости дорисовать и сверстать элементы (или доработать с нашими специалистами). Написать коммерческие тексты, медицинские услуги и порядок их оказания, цены. Как ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $45
Здравствуйте! Нужно сделать продающие странички для сайта медицинской клиники. Тематика лечение варикоза. При необходимости дорисовать и сверстать элементы (или доработать с нашими специалистами). Написать коммерческие тексты, медицинские услуги и порядок их оказания, цены. Как лечатся болезни. ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $300
Здравствуйте! Ищу толкового сотрудника, специалиста, кто будет вести и наполнять интернет сайты разных компаний. Нужно глубоко знать деятельность клиентов, и создавать хорошие и целевые странички сайта и коммерческих предложений. Нужны знания не только в продажах, и ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $18
Здравствуйте. Нужно оптимизировать небольшой сайт. Написать тексты, мета теги, сделать перелинковку. Ся есть. Это оптовый магазин люстр. Оплата 18wmzПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно отредактировать товары в интернет магазине чешских люстр и светильников. Всего около 1246 позиций. Товары различаются по коллекции: люстра + бра + торшер + светильники По материалам: латунь, золото, бронза, никель и др. Нужно заполнить два этих поля ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! У сайта есть реклама, и нет звонков. Нужно грамотно оформить сайт и предложить услуги, сделать все так, чтоб конверсия поднялась до 20-30%. Нужны как маркетинговые, так и дизайнерские навыки, верстка, копирайтинг, всего 4 ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте! Ищу хорошего специалиста на проект с сайтом: - Сделать семантическое ядро, с последующим расширением - Провести внутреннюю оптимизацю ресурса, сделать выбор релевантных страничек, прописать title, h1 – h3, alt и title картинкам, ссылкам, сделать ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужен ведущий проекта, который своими руками все быстро сделает. Есть красивый сайт, хорошая кмс, и осталось заполнить и оптимизировать сайт по стоматологии. Работы не много, но нужно сделать ее качественно, на хороший результат. Порядка ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно сделать красивый интернет магазин. Работа предстоит со всем, и с сайтом, и с контентом, и дизайном. Все готово на 90%, и нужно довести это до ума. По работе с контентом, нужны следующие задачи: ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать пару листовок с рекламой разных детских секций. Напишите ваши предложения, срок до завтра, до 10 утра.Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $53
Здравствуйте! Нужно представить стоматологический сайт, заполнить его услугами, ценами, описаниями. Пару статей и новостей. Все придумать самим, и написать, опубликовать на сайте. Работа на 1-2 дня за 2000р. Нужно хорошо изучить стоматологию, на уровне врача-консультанта. И ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $53
Здравствуйте! Нужно представить стоматологический сайт, заполнить его услугами, ценами, описаниями. Пару статей и новостей. Все придумать самим, и написать. Работа на выходные за 2000р. Нужно знать ХТМЛ и КСС, что-то правится вручную.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Здравствуйте! Есть небольшое задание по сайтам. 1. Сделать интернет магазин люстр, настроить экспорт и импорт, СЕО. Сверстать дизайн. Платформа Shop Script 5, лицензия куплена. Особенности: нестандартный каталог со статическими вставками текста, и подробная карточка ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужно творческое наполнение интернет сайтов, тематика разная. Это свободные, интересные, и неповторяющиеся материалы. Писать складно, информативно, и с жизнью. Если ваши статьи интересно читать, и вы умеете выбрать и разместить интересный и подходящий материал, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно доделать магазин на Опенкарт. Сайт почти готов, но остался некоторый функционал: 1. Вывести две кнопки купить в одной карточке товара, с разными ценами (оригинал и неоригинал). С учетом сохранения массового управления ценами, xml выгрузками, карты сайта, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно доработать компонент онлайн консультаций на сайте. Он работает хорошо, но есть ряд функций, которых не хватает: 1. Поиск по вопросам и ответам внутри раздела консультаций, вывод результатов. 2. Сообщение, что вопрос или ответ успешно отправлены, когда ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад