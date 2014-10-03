jaroslavart

Ярослав Вершинин jaroslavart

 
35 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Сделать выпадающее меню и настроить корзину для JoomShopping, Joomla 3

    $15

    Здравствуйте! Нужно настроить выпадающее меню для каталога с категориями товаров. И корзину, чтобы человек мог заказать в 1-2 шага без регистрации на сайте; упростить регистрацию. Joomla 3.4.3, компонент магазина JoomShopping Разработка на вашем сервере, предоставлю бекап. И еще небольшие ...

    JoomlaJoomShopping
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать видео в flv.

    $4

    Здравствуйте! Есть короткое видео про модельера, на 2 мин в Mpeg2. Нужно отредактировать это видео, задержав анимацию кадра с названием фирмы на 2 сек, и сохранить этот ролик в flv. Работа и оплата сразу. Задание на ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скачать видео

    $5

    Здравствуйте! В работе понадобилось видео с этого сайта. Передача с участием клиента, но с сайта почему-то не качается. И обычные программы и расширения не захватывают ее. Есть простой вариант - записать ее через Comtasia со звуком, но ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнить сайт по лечению варикозной болезни

    $40

    Здравствуйте! Нужно сделать продающие странички для сайта медицинской клиники. Тематика лечение варикоза. При необходимости дорисовать и сверстать элементы (или доработать с нашими специалистами). Написать коммерческие тексты, медицинские услуги и порядок их оказания, цены. Как ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать коммерческие предложения с услугами клиники

    $45

    Здравствуйте! Нужно сделать продающие странички для сайта медицинской клиники. Тематика лечение варикоза. При необходимости дорисовать и сверстать элементы (или доработать с нашими специалистами). Написать коммерческие тексты, медицинские услуги и порядок их оказания, цены. Как лечатся болезни. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент менеджер, редактор сайта

    $300

    Здравствуйте! Ищу толкового сотрудника, специалиста, кто будет вести и наполнять интернет сайты разных компаний. Нужно глубоко знать деятельность клиентов, и создавать хорошие и целевые странички сайта и коммерческих предложений. Нужны знания не только в продажах, и ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отредактировать товары в интернет магазине люстр

    $100

    Здравствуйте! Нужно отредактировать товары в интернет магазине чешских люстр и светильников. Всего около 1246 позиций. Товары различаются по коллекции: люстра + бра + торшер + светильники По материалам: латунь, золото, бронза, никель и др. Нужно заполнить два этих поля ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформить сайт. Поднять конверсию

    $50

    Здравствуйте! У сайта есть реклама, и нет звонков. Нужно грамотно оформить сайт и предложить услуги, сделать все так, чтоб конверсия поднялась до 20-30%. Нужны как маркетинговые, так и дизайнерские навыки, верстка, копирайтинг, всего 4 ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • СЕО-специалист

    $250

    Здравствуйте! Ищу хорошего специалиста на проект с сайтом: - Сделать семантическое ядро, с последующим расширением - Провести внутреннюю оптимизацю ресурса, сделать выбор релевантных страничек, прописать title, h1 – h3, alt и title картинкам, ссылкам, сделать ...

    PHPHTMLCSSСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта по стоматологии

    $100

    Здравствуйте! Нужен ведущий проекта, который своими руками все быстро сделает. Есть красивый сайт, хорошая кмс, и осталось заполнить и оптимизировать сайт по стоматологии. Работы не много, но нужно сделать ее качественно, на хороший результат. Порядка ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнение интернет магазина картриджей

    $250

    Здравствуйте! Нужно сделать красивый интернет магазин. Работа предстоит со всем, и с сайтом, и с контентом, и дизайном. Все готово на 90%, и нужно довести это до ума. По работе с контентом, нужны следующие задачи: ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнить сайт стоматологической клиники

    $53

    Здравствуйте! Нужно представить стоматологический сайт, заполнить его услугами, ценами, описаниями. Пару статей и новостей. Все придумать самим, и написать, опубликовать на сайте. Работа на 1-2 дня за 2000р. Нужно хорошо изучить стоматологию, на уровне врача-консультанта. И ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнить стоматологический сайт

    $53

    Здравствуйте! Нужно представить стоматологический сайт, заполнить его услугами, ценами, описаниями. Пару статей и новостей. Все придумать самим, и написать. Работа на выходные за 2000р. Нужно знать ХТМЛ и КСС, что-то правится вручную.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин на Shop Script

    $500

    Здравствуйте! Есть небольшое задание по сайтам. 1. Сделать интернет магазин люстр, настроить экспорт и импорт, СЕО. Сверстать дизайн. Платформа Shop Script 5, лицензия куплена. Особенности: нестандартный каталог со статическими вставками текста, и подробная карточка ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Здравствуйте! Нужно творческое наполнение интернет сайтов, тематика разная. Это свободные, интересные, и неповторяющиеся материалы. Писать складно, информативно, и с жизнью. Если ваши статьи интересно читать, и вы умеете выбрать и разместить интересный и подходящий материал, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин на Opencart

    $250

    Здравствуйте! Нужно доделать магазин на Опенкарт. Сайт почти готов, но остался некоторый функционал: 1. Вывести две кнопки купить в одной карточке товара, с разными ценами (оригинал и неоригинал). С учетом сохранения массового управления ценами, xml выгрузками, карты сайта, ...

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать компонент com_Questions на сайте Joomla

    $50

    Здравствуйте! Нужно доработать компонент онлайн консультаций на сайте. Он работает хорошо, но есть ряд функций, которых не хватает: 1. Поиск по вопросам и ответам внутри раздела консультаций, вывод результатов. 2. Сообщение, что вопрос или ответ успешно отправлены, когда ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Интернет магазин на Opencart
Отличный заказчик. Чёткое задание моментальна оплата.
Владимир быстро взялся за заказ, но сайт еще дорабатываем. В целом, проект запущен и работает, что говорит о неплохой работе. Но еще исправить ошибки.
Ответный отзыв
Epine
Мария 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
7 баллов
9 лет назад
Реклама творческого центра
Очень интересный человек. Работать можно. К сожалению, проект временно заморожен в связи с некоторыми обстоятельствами заказчика.
Мария быстро и хорошо сделала работу. Правда срок горел, и чуть-чуть не уложились по всем материалам. Но дизайн получился красивым и презентабельным, рекомендую!
Ответный отзыв
Allegory
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$58
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для сайта МЧС
Сотрудничество состоялось. Задачи поставлены достаточно конкретно, оплата в срок. Работать можно.
Сотрудничество состоялось! Александр сделал красивый сайт, который теперь работает, спасибо!
Ответный отзыв
mongoose59
Владислав 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Регистрация сайта в каталогах, досках объявлений
Порядочный заказчик и приятный в общении человек. Предоплата и постоплата была произведена в срок. Рекомендую.
Работаю с Владиславом. Хороший специалист, предложил регистрацию в действительно стоящих каталогах. Правда, сайт старый, и в большинстве из каталогов он уже был зарегистрирован. Но не во всех, и безусловно, сотрудничество принесло пользу! Рекомендую как специалиста.
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