Интернет магазин на Opencart

$250
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Завершен7 заявок228 просмотров

Здравствуйте!

Нужно доделать магазин на Опенкарт. Сайт почти готов, но остался некоторый функционал:

1. Вывести две кнопки купить в одной карточке товара, с разными ценами (оригинал и неоригинал).

С учетом сохранения массового управления ценами, xml выгрузками, карты сайта, чтобы не было дублей, функциональность корзины.

2. Вывести две кнопки купить в каталоге товаров.

3. Настроить СЕО: сохранить старые урл адреса, 404 страничку, карту сайта. Убрать все дубли.

4. Сверстать новый дизайн для карточки товара и каталога. Структурно практически такой же, но с другими цветами.

5. Убрать лишние кнопки из админки, чтобы было удобно управлять сайтом (необязательно).

Работа срочная, на пару дней. Пишите ваш скайп в ЛС.

Opencart
11 лет назад
jaroslavart
Ярослав 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$250
10 дней
Владимир быстро взялся за заказ, но сайт еще дорабатываем. В целом, проект запущен и работает, что говорит о неплохой работе. Но еще исправить ошибки.
Отличный заказчик. Чёткое задание моментальна оплата.

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад