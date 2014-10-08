Интернет магазин на Opencart

Здравствуйте!

Нужно доделать магазин на Опенкарт. Сайт почти готов, но остался некоторый функционал:

1. Вывести две кнопки купить в одной карточке товара, с разными ценами (оригинал и неоригинал).

С учетом сохранения массового управления ценами, xml выгрузками, карты сайта, чтобы не было дублей, функциональность корзины.

2. Вывести две кнопки купить в каталоге товаров.

3. Настроить СЕО: сохранить старые урл адреса, 404 страничку, карту сайта. Убрать все дубли.

4. Сверстать новый дизайн для карточки товара и каталога. Структурно практически такой же, но с другими цветами.

5. Убрать лишние кнопки из админки, чтобы было удобно управлять сайтом (необязательно).

Работа срочная, на пару дней. Пишите ваш скайп в ЛС.