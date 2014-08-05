Создать прайс-лист Exсel или YML для Яндекс.Маркет

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Регистрируем магазин в ЯМ и требуется грамотное составление прайса, чтобы Яндекс его принял без ошибок. Товаров около 150 шт. Все необходимое – предоставим, от вас грамотное оформление.

Вот площадки:

http://market.yandex.ru/search.xml?clid=521&text=%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0

http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0

http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B

http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0

http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%8B&srnum=627&hid=6137829

http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&srnum=3162&hid=6137834

То есть у каждого товара нет отдельной страницы, есть только краткое описание, характеристики и цена.

11 лет назад
zlenkokv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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