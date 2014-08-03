Сделать доработки на сайте. OPENCART

Сайт: Mir-igrushek_kz. Пишите сроки и стоимость пожалуйста.

Задание:

1. В Админке выходят ошибки при смене статуса (доставка, обработка и тд.)

2. Поправить верстку в Мобильной версии сайта.

3. Отлепить От слайдера Рекомендуем.

4. Вывести грамотно Категории в левой части сайта. что бы все вниз не уходило. Что бы все подходило по цвету, было красиво, было понятно для пользователя.

5. Категории сделать с выподающими меню аналогично сайту http://4kinder.kz/index.php?route=common/home

6. Установить и настроить Jivosite

7. Для клиентов которые заказывают товар на сумму свыше 10 000 тг. по Алматы сделать доставку бесплатно. И должна быть возможность менять эту зависимость в Админке сайта.

8. Поправить верстку, при внесении в товар скидки или акции, новая цена съезжает вниз и вместо SALE надо написать АКЦИЯ

9. Установить соц кнопки лайков на страницах блога.

10.Верхнее меню сделать аналогично сайту http://4kinder_kz по структуре.