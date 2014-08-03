Есть готовая вёрстка всех страниц. Нужно прикрутить это всё дело на Joomla 2.5 и VirtueMart 2. Особое внимание нужно уделить бланку заказа (17-18 страницы). Если 100% сможете такое сделать, то пишите. ...
Сделать доработки на сайте. OPENCART
Сайт: Mir-igrushek_kz. Пишите сроки и стоимость пожалуйста.
Задание:
1. В Админке выходят ошибки при смене статуса (доставка, обработка и тд.)
2. Поправить верстку в Мобильной версии сайта.
3. Отлепить От слайдера Рекомендуем.
4. Вывести грамотно Категории в левой части сайта. что бы все вниз не уходило. Что бы все подходило по цвету, было красиво, было понятно для пользователя.
5. Категории сделать с выподающими меню аналогично сайту http://4kinder.kz/index.php?route=common/home
6. Установить и настроить Jivosite
7. Для клиентов которые заказывают товар на сумму свыше 10 000 тг. по Алматы сделать доставку бесплатно. И должна быть возможность менять эту зависимость в Админке сайта.
8. Поправить верстку, при внесении в товар скидки или акции, новая цена съезжает вниз и вместо SALE надо написать АКЦИЯ
9. Установить соц кнопки лайков на страницах блога.
10.Верхнее меню сделать аналогично сайту http://4kinder_kz по структуре.
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