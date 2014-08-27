Интернет магазин на CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен16 заявок270 просмотров

Необходимо создать интернет магазин на CMS.

Движок на выбор разработчика, с разумным пояснением о выборе CMS.

1) Поиск шаблона шаблона

2) Создание разделов

3) Наполнение товаром (каталог имеется)

в целом потребуются модули:

Корзина магазина для оформления заказов.

Каталог. Кол-во товаров, категорий, неограниченно.

Сравнение товаров.

Социальные сервисы от соц-сетей вконтакте и др.

Отправка сообщения о заказе менеджеру.

Управление заказами, изменение статусов заказа.

Отчеты и статистика продаж, общий, по товару, печать счетов.

Счетчик : метрика и аналитикс

Оптимизация для поисковых систем Google, Yandex и др.

Неограниченное количество фото товаров, видео.

Создание скидок, акций с перечеркнутой старой ценой.

Добавление свойств к товару, пример размер, вес, цвет, др.

Модуль заказа обратного звонка

Модуль новинки, хиты продаж, акции.

Фильтр товаров по цвету, артикулу др. любым свойствам!

Модуль импорта товаров, цен, прайс-листом Excel, xml.

Совершения покупки в один клик (быстрый заказ).

Модуль меток (пример: акция, подарок, распродажа или др.)

Модуль редактирования цен и наценок для групп товаров.

Редактирование полей при покупке: индекс, телефон и др.

Модуль массового изменения цены одним показателем (например при изменении курса $)

Мобильная версия.

примерное визуальное понимание что хочется увидеть: marcobravo.ru

Подробнее информация с успешным кандидатом.

При заявке обязательно пишите: ваш срок разработки

Поэтапная оплата.

11 лет назад
teamfan
Артём 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$400
7 дней
Ребята работают на отлично, сроки. качество. подход к пониманию проблем . Предложили несколько вариантов решения дизайна. Самому понадобилось сделать только текста для разделов и структуру меню, схематично в экселе. Все требования были выполнены. масса доработок. изменений по ходу дела. Алексей на многие пункты помогал формулировать задачи и сразу описывал сколько какое решение обойдётся. Буду с ними работать дальше. Есть специалисты на все задачи. контент менеджеры, программисты, дизайнеры, верстальщики. Рекомендую!
Данный проект был реализован от начала до конца в самые короткие сроки. Все это стало возможным только благодаря отличному понимаю своих желаний и четко-поставленным задачам со стороны Артема. Работа предоставленная Артемом была интересной во всех её смыслах, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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