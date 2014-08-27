Интернет магазин на CMS

Ребята работают на отлично, сроки. качество. подход к пониманию проблем . Предложили несколько вариантов решения дизайна. Самому понадобилось сделать только текста для разделов и структуру меню, схематично в экселе. Все требования были выполнены. масса доработок. изменений по ходу дела. Алексей на многие пункты помогал формулировать задачи и сразу описывал сколько какое решение обойдётся. Буду с ними работать дальше. Есть специалисты на все задачи. контент менеджеры, программисты, дизайнеры, верстальщики. Рекомендую!