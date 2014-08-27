Необходимо добавить корзину и возможность покупки на сайте complex-jar.ru как на сайте klenmarket.ru. Сайт на joomla 3.3.0
Интернет магазин на CMS
Необходимо создать интернет магазин на CMS.
Движок на выбор разработчика, с разумным пояснением о выборе CMS.
1) Поиск шаблона шаблона
2) Создание разделов
3) Наполнение товаром (каталог имеется)
в целом потребуются модули:
Корзина магазина для оформления заказов.
Каталог. Кол-во товаров, категорий, неограниченно.
Сравнение товаров.
Социальные сервисы от соц-сетей вконтакте и др.
Отправка сообщения о заказе менеджеру.
Управление заказами, изменение статусов заказа.
Отчеты и статистика продаж, общий, по товару, печать счетов.
Счетчик : метрика и аналитикс
Оптимизация для поисковых систем Google, Yandex и др.
Неограниченное количество фото товаров, видео.
Создание скидок, акций с перечеркнутой старой ценой.
Добавление свойств к товару, пример размер, вес, цвет, др.
Модуль заказа обратного звонка
Модуль новинки, хиты продаж, акции.
Фильтр товаров по цвету, артикулу др. любым свойствам!
Модуль импорта товаров, цен, прайс-листом Excel, xml.
Совершения покупки в один клик (быстрый заказ).
Модуль меток (пример: акция, подарок, распродажа или др.)
Модуль редактирования цен и наценок для групп товаров.
Редактирование полей при покупке: индекс, телефон и др.
Модуль массового изменения цены одним показателем (например при изменении курса $)
Мобильная версия.
примерное визуальное понимание что хочется увидеть: marcobravo.ru
Подробнее информация с успешным кандидатом.
При заявке обязательно пишите: ваш срок разработки
Поэтапная оплата.
Выбранный исполнитель
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