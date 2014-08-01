Требуется доработка «Доставки» для ShopCms

Требуется, чтобы стоимость доставки можно было назначать для групп товаров

Например, в магазине есть 3 категории товаров посуда, постельное белье и товары для дома (категории товаров могут добавляться или удаляться).

А также присутствуют 2 региона доставки, например: Город1 и Город2

1 товар может относиться только к 1 категории, требуется, чтобы категорию товаров можно было указывать массово, например экспортом из csv или другим способом

Для категории товаров «посуда», используется модуль «Фиксированная стоимость доставки» (для каждого города стоимость различна)

Для категории товаров «постельное белье», используется модуль «Курьер (расчет стоимости доставки по весу)» (аналогично с предыдущим для каждого региона свой)

Для категории товаров «Товары для дома», используется модуль «Курьер в зависимости от стоимости заказа» (и опять же стоимость дополнительно зависит от дополнительно от региона )

Требуется, чтобы при заказе из 2 или трех категорий, пользователю считалась и выводилась стоимость доставка в зависимости от категории

Например, если заказывает только из 1 категории, выводится сумма доставки только за эту категорию товаров.

Если заказывает товары из 2х категорий, выводится:

Стоимость доставки за товары категории «постельное белье» 111 руб

Стоимость доставки за товары категории «посуда» 222 руб

Общая сумма доставки: 333 руб.

И также аналогично при выборе товаров из 3, 4 и более категорий.

Огромная просьба, пожалуйста указывайте планируемый (хотя бы примерный) бюджет.