Плагин для партнерской программы под разные движки

У нас есть товарная партнерская программа. К которой разработано API. Интересует разработка плагинов к популярным движкам - WordPress, Joomla, может что-то ещё. Основные задачи плагинов - выбор ассортимента, отображение товаров на сайте, добавление в корзину и оформление заказа. Все операции через наше API. Чёткого ТЗ у нас нет, ждём от вас предложений, на основе вашего опыта. Обсуждаем, договариваемся по деньгам, стартуем. Сроки у нас сжатые, исполнителей видимо будет несколько по разным движкам. Документацию и пример работы с API конечно предоставим.