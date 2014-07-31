Натянуть дизайн и доработать согласно тз http://www.qwerti.ru/ink/index.html http://www.qwerti.ru/ink/page_tovar.html http://www.qwerti.ru/ink/tovar.html http://www.qwerti.ru/ink/korzina.html http://www.qwerti.ru/ink/news.html
Плагин для партнерской программы под разные движки
У нас есть товарная партнерская программа. К которой разработано API. Интересует разработка плагинов к популярным движкам - WordPress, Joomla, может что-то ещё. Основные задачи плагинов - выбор ассортимента, отображение товаров на сайте, добавление в корзину и оформление заказа. Все операции через наше API. Чёткого ТЗ у нас нет, ждём от вас предложений, на основе вашего опыта. Обсуждаем, договариваемся по деньгам, стартуем. Сроки у нас сжатые, исполнителей видимо будет несколько по разным движкам. Документацию и пример работы с API конечно предоставим.
Заявки фрилансеров
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