Программист со знанием opencart

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Закрыт4 заявки187 просмотров

Pабота с существующим, рабочим сайтом - интернет-магазином. Нужен программист, который сможет быстро выполнять поставленные задачи. Требования: знание opencart, Php, perl Pабота постоянная, удаленная. Нужен программист для долгосрочного сотрудничества, работа ежедневно 2-3 часа. Оплата по договоренности первое время почасовая, в дальнейшем как будет удобнее.

OpencartPHP
11 лет назад
holiday-textile
Елена 
60 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

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