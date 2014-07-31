Требуется стандартный интернет магазин. Из пожеланий, что бы объекты на складе хранились не просто как модель, а с привязкой к размеру. Дизайн устроит стандартный, но не белый + вставить логотип. Жду предложений, бюджет скромный:)
Программист со знанием opencart
Pабота с существующим, рабочим сайтом - интернет-магазином. Нужен программист, который сможет быстро выполнять поставленные задачи. Требования: знание opencart, Php, perl Pабота постоянная, удаленная. Нужен программист для долгосрочного сотрудничества, работа ежедневно 2-3 часа. Оплата по договоренности первое время почасовая, в дальнейшем как будет удобнее.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины27 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать Интернет-магазин на OpenCart подобный этому http://kulibin.com.ua/ Подробное ТЗ скину наиболее вероятным кандидатам. Сообщите, пожалуйста, в заявке примерную вилку цен и портфолио работ на OpenCartИнтернет-магазины20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно выполнить 4 работы на сайте опенкарт, связанные как с версткой, так и правкой сторонних модулей: 1. Сейчас при открытии товарной карточки goo.gl/I8GRYd по умолчанию выбрана первая опция. ...Завершен11 лет назад
В интернет магазина на базе OpenCart необходимо прикрутить сервис intaroCRM и сервис доставки BoxberryЗавершен11 лет назад
Имеем действующий сайт интернет-магазина. Сайт состоит из 5 разделов, разбитых на категории и подкатегории. Задание: разработать для сайта систему фильтрации товаров по свойствам и админку для управления фильтрами. Подробное ТЗ прикреплено отдельным ...Закрыт11 лет назад
Написать модуль экспорта товаров из магазина в Slando.ua под Опенкарт. Нужно чтобы экспортировалась цена, описание, фото ну и все поля. которые необходимо заполнять при подаче объявления на Сландо.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужна разработка личного кабинета для двух типов пользователей. - розница - опт У двух категорий типов пользователей при входе, цены на один и тот же товар должны быть ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется создать интернет-магазин на Битриксе "Малый бизнес" с возможностью выгрузки товаров из нескольких источников + подключение систем оплаты. От вас – бюджет плюс-минус километр, сроки и логин в скайпе. ТЗ в деталях буду обсуждать при ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Мелкие правки с магазином на Yii. 1. Исправить работу фильтра товаров. 2. Мелкие косяки дизайна. Подробности в личке.Завершен11 лет назад