Добрый день, Шаблон работает на престашопе , установлен на хостинг и переведен на рускии язык, нужно доработать под мои ТЗ ,товаров не много - около 25 -30 товаров, внутренняя оптимизация, СЕО, Контекст, ...
Написать модуль экспорта в Slando.ua под Опенкарт
Написать модуль экспорта товаров из магазина в Slando.ua под Опенкарт. Нужно чтобы экспортировалась цена, описание, фото ну и все поля. которые необходимо заполнять при подаче объявления на Сландо.
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