Усановить модуль iWatermark 1.3 на OpenCart

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Завершен1 заявка163 просмотра

Нужно установить модуль iWatermark 1.3 который наносит водяной знак на картинки товаров

Opencart
11 лет назад
demidenko_d
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
опять очень доволен исполнителем, в очередной раз могу его рекомендовать с полной увереностью, оперативный, отзывчивый и грамотный программист
Спасибо за сотрудничество. Надеемся на дальнейшую совместную работу.

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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