Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5 (поправить фотоотображение, добавить отображение цены ...)
Усановить модуль iWatermark 1.3 на OpenCart
Нужно установить модуль iWatermark 1.3 который наносит водяной знак на картинки товаров
Выбранный исполнитель
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