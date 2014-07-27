Wordpress woocomeerce + 1c

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Необходимо интегрировать вордпресс с 1с Управление торговлей для частных предпринимателей 1.0.19.1, платформа 8.2.19

Важно:

ищу исполнителя из Киева, с опытом и готовностью быть на связи в скайпе/моб/почта

WordPress
11 лет назад
Denis_Demut
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров