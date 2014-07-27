Доработка магазина webassyst

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Добрый день всем, необходимо внести несколько доработок в магазин на webassyst-shopscript, оплата почасовая 400р/час по факту выполненных работ, примерный объем работы - 20 часов. Мы нацелены на долгосрочное но не очень объемное сотрудничество по проекту (5-10 часов работы в месяц).

Требования:

- опыт webassyst с примерами работ, без примеров сразу отказ

- адекватность

- профессионализм

- быть на связи

11 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров