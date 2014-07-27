Необходимо хорошее знание PHP и Javascript, jQuery, HTML, CSS. 1)Подключение онлайн способов оплаты (Приват банк, LiqPay). Прием платежей с карточки VISA, MASTER CARD, Приват24. 2) Адаптация\разработка модуля: «С этим товаром часто ...
Доработка магазина webassyst
Добрый день всем, необходимо внести несколько доработок в магазин на webassyst-shopscript, оплата почасовая 400р/час по факту выполненных работ, примерный объем работы - 20 часов. Мы нацелены на долгосрочное но не очень объемное сотрудничество по проекту (5-10 часов работы в месяц).
Требования:
- опыт webassyst с примерами работ, без примеров сразу отказ
- адекватность
- профессионализм
- быть на связи
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