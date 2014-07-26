Разработка интернет-магазина на netcat

Основные требования:

1) Дизайн предоставим готовый

2) По функциональности каталога - ориентируемся на http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/postelnoe-beljo1.html

3) CMS Netcat - желательно, но если есть другие (обоснованные) предложения - готовы рассмотреть.

Особенности:

1) Ajax-корзина

2) Подгрузка товаров при прокрутке страницы вниз (не пейджинаторы и т.п.)

3) Выгрузка в Яндекс.Маркет

4) Потребуется автоматизированный функционал для частичного заполнения/актуализации каталога на основании csv файлов поставщиков, и возможно, xls

5) у каждого раздела свои уникальные фильтры. На первом этапе 5-10 разделов.