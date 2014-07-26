Добрый день, есть сайт на опенкарт 1.5.5.1 Есть модуль скрола, последние просматриваемые, и похожие товары. В них необходимо реализовать вывод SKU и модели товара.
Разработка интернет-магазина на netcat
Основные требования:
1) Дизайн предоставим готовый
2) По функциональности каталога - ориентируемся на http://postel-deluxe.ru/lightspeed.php/postelnoe-beljo1.html
3) CMS Netcat - желательно, но если есть другие (обоснованные) предложения - готовы рассмотреть.
Особенности:
1) Ajax-корзина
2) Подгрузка товаров при прокрутке страницы вниз (не пейджинаторы и т.п.)
3) Выгрузка в Яндекс.Маркет
4) Потребуется автоматизированный функционал для частичного заполнения/актуализации каталога на основании csv файлов поставщиков, и возможно, xls
5) у каждого раздела свои уникальные фильтры. На первом этапе 5-10 разделов.
Заявки фрилансеров
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