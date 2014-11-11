Доработки для интернет-магазина

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Завершен5 заявок195 просмотров

Осталось совсем немного доработок. Нужно все закончить и залить на рабочую версию сайта.

Первый пункт в ТЗ очень важен и нужно сделать сразу.

Прошу указывать реальную цену и срок. Без отзывов прошу не писать.

Сайт new.toptel.com.ua движок ocstore 1.5.5.1

ocStore
11 лет назад
khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад
$85
1 день
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Заявки фрилансеров

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад