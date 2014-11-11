Доработать магазин на cms osCommerce Online Merchant v2.3.1
Доработки для интернет-магазина
Осталось совсем немного доработок. Нужно все закончить и залить на рабочую версию сайта.
Первый пункт в ТЗ очень важен и нужно сделать сразу.
Прошу указывать реальную цену и срок. Без отзывов прошу не писать.
Сайт new.toptel.com.ua движок ocstore 1.5.5.1
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