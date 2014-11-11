Доработки для интернет-магазина

Осталось совсем немного доработок. Нужно все закончить и залить на рабочую версию сайта.

Первый пункт в ТЗ очень важен и нужно сделать сразу.

Прошу указывать реальную цену и срок. Без отзывов прошу не писать.

Сайт new.toptel.com.ua движок ocstore 1.5.5.1