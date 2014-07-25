Сайт http://www.artflo.com.ua/ 1) Устранить дубли главной страницы, включая этот http://www.artflo.com.ua/cms.php?id_cms=4 2) Настроить ЧПУ 3) Подключить микроразметку Google для категорий и карточки товара. 4) Для категорий сделать анонс над ...
Расширить функционал фильтра в магазине
По ссылке http://texmarket.com.ua/shop/postelnoe-bele/detskoe-postelnoe-bele/ можно увидеть в левой части магазина фильтр. Фильтр нуждается в доработке: нужна возможность фильтрации товара по группам и подгруппам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт http:// beautyinfo.ru 1. Есть товары с разными размерами, но у них выводятся одинаковые артикулы, а в прайсе разные артикулы — соответственно мы не можем обновить остатки по ним — т.к. артикула ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно создать магазин по климат технике. Движок не определен, будем обсуждать. ТЗ есть, жду предложений по стоимости и срокам. Цена в приоритете.Интернет-магазины39 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется несложный интернет магазин с возможностью расширенного поиска товаров по параметрам: мощность, цвет и тп. Дизайн без излишеств. Пожалуйста, указывайте сроки и цены.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Необходимо устранить ошибки magento при переносе на хостинг.не добавляются фото товаров, не приходят уведомления админу и пользователям.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добра! Необходимо сделать интернет магазин спорт-инверторя и одежды. В настоящее время нравится сайт fightwear.ru нравится концепция, расположение колонок (меню, корзины (справа) и закладок социальных сетей (см справа)). ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день. Необходимо натянуть на PrestaShop дизайн и функционал интернет-магазин и после его поддерживать / дорабатывать. Выслушаю ваши предложения. Оплата либо частями по факту выполненных обьемов либо по договору! ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо интеграция webasyst с API Merlion. Коррекция цен по двум регионам.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
1 проект) Сайт есть уже год - нужно добавить корзину, личный кабинет, онлайн оплата и возможность добавлять на сайт свое изображение для корзины (пример сайта как нужно сделать есть, макеты тоже есть). Вероятнее всего замена ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуеться сделать загрузку товаров на сайт автомотически с другова сайта. Товар должен добовляться автомотисески а так же менять статус наличия, и цену товара на сайте приемнике.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад