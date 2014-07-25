Расширить функционал фильтра в магазине

$100
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Закрыт3 заявки144 просмотра

По ссылке http://texmarket.com.ua/shop/postelnoe-bele/detskoe-postelnoe-bele/ можно увидеть в левой части магазина фильтр. Фильтр нуждается в доработке: нужна возможность фильтрации товара по группам и подгруппам.

11 лет назад
Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров