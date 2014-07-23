Необходимо сделать автоматическую загрузку на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок153 просмотра

Требуеться сделать загрузку товаров на сайт автомотически с другова сайта. Товар должен добовляться автомотисески а так же менять статус наличия, и цену товара на сайте приемнике.

11 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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