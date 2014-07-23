Нужно натянуть PSD на собственную CMS интернет магазина. Основные требования к CMS: 1) Легкая, функциональная, понятный и современный интерфейс админки. 2) PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS 3) SEO ...
Необходимо сделать автоматическую загрузку на сайт
Требуеться сделать загрузку товаров на сайт автомотически с другова сайта. Товар должен добовляться автомотисески а так же менять статус наличия, и цену товара на сайте приемнике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо доделать сайт по продаже стикеров для мобильных устройств (http://test.cp210838.cpanel.tech-mobyhost.ru): 1. Настроить simonfilters или filterpro (оба есть), что бы можно было сортировать товар по: категориям, бренду, типу устройства и т.д. Нужно ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен простой и быстрый интернет магазин на готовой CMS или вашей разработке. Это магазин картриджей и принтеров. Есть готовый пример, как это реализовано: http://www.kartridj.ru/c/cartridges-xerox ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим специалист для создания рекламных баннеров для интернет-магазина с продающим текстом. Во вложение пример. Пожалуйста, указывайте стоимость одной работы и ссылки на ваши работы.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! есть вся инфо по сайту, его надо просто собрать из имеющихся файлов Повесить на хостинг, выложить всю инфу. так же на какой движок лучше все положить, была джумла и друпал ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую, нужен человек который сможет перенести сайт внутри одного хостинга , сайт реализован на WebAsyst , желательно люди которые разбираются в нем и смогут без проблем перенести и если возникнут какие то проблемы их устранить.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо адаптировать готовые страницы html в шаблон Wordpress Так же настроить отображение каталога товаров готовые страницы html в Woocommerce Настроить скидки ввиде купонов и другие мелкие доработки по настройке скрипта ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать шаблон для Shop-script из готовой верстки http://www.tonytheme.com/evolution-html/index.html Нужны страницы: Главная Категория Карточка товаров Корзина и этапы в корзине Новости Отдельная страница новостей ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть проблема с скоростью загрузки главной страницы. Она плавающая и может быть от 5 до 30-40 сек. Вот скрины http://prntscr.com/3irqa7 http://prntscr.com/3tctvp Вместе с загрузкой есть очень большое число запросов в ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад