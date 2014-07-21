Разобратся со скоротью загрузки главной страницы

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Есть проблема с скоростью загрузки главной страницы. Она плавающая и может быть от 5 до 30-40 сек.

Вот скрины

http://prntscr.com/3irqa7

http://prntscr.com/3tctvp

Вместе с загрузкой есть очень большое число запросов в БД, может связано.

Сколько не пресовал хостера он утверждает что у них все ок, трассировка тоже проходит норм.

Задания найти и устранить причину бага.

Касается только главной страницы, остальные грузятся нормально.

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11 лет назад
sydorka
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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