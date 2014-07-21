Необходимо внести изменения в некоторые элементы сайта. Задача в основном связана с CSS в ТЗ все написано. Если появляются вопросы пишите в личку Бюджет обговаривается индивидуально.
Разобратся со скоротью загрузки главной страницы
Есть проблема с скоростью загрузки главной страницы. Она плавающая и может быть от 5 до 30-40 сек.
Вот скрины
Вместе с загрузкой есть очень большое число запросов в БД, может связано.
Сколько не пресовал хостера он утверждает что у них все ок, трассировка тоже проходит норм.
Задания найти и устранить причину бага.
Касается только главной страницы, остальные грузятся нормально.
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