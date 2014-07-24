Перенести сайт на WebAsyst с хостинга на хостинг

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Завершен6 заявок166 просмотров

Приветствую, нужен человек который сможет перенести сайт внутри одного хостинга , сайт реализован на WebAsyst , желательно люди которые разбираются в нем и смогут без проблем перенести и если возникнут какие то проблемы их устранить.

Webasyst
11 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
все просто супер!!!
Отличный заказчик! рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад

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