Натянуть готовый html на Wordpress и Woocommerce

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Необходимо адаптировать готовые страницы html в шаблон Wordpress

Так же настроить отображение каталога товаров готовые страницы html в Woocommerce

Настроить скидки ввиде купонов и другие мелкие доработки по настройке скрипта

Доступы предоставлю, указывайте цены

Срок 1 день, оплата по факту.

HTMLWooCommerceWordPress
11 лет назад
greendark
Григорий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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