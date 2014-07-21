Здравствуйте! Нужно сделать шаблон для Shop-script из готовой верстки http://www.tonytheme.com/evolution-html/index.html Нужны страницы: Главная Категория Карточка товаров Корзина и этапы в корзине Новости Отдельная страница новостей ...
Натянуть готовый html на Wordpress и Woocommerce
Необходимо адаптировать готовые страницы html в шаблон Wordpress
Так же настроить отображение каталога товаров готовые страницы html в Woocommerce
Настроить скидки ввиде купонов и другие мелкие доработки по настройке скрипта
Доступы предоставлю, указывайте цены
Срок 1 день, оплата по факту.
Заявки фрилансеров
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