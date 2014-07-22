Натянуть PSD на собственную ЦМС ИМ.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки248 просмотров

Нужно натянуть PSD на собственную CMS интернет магазина.

Основные требования к CMS:

1) Легкая, функциональная, понятный и современный интерфейс админки.

2) PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS

3) SEO

4) Открытый код, комментарии в коде.

5) Ипорт-экспорт через CSV.

6) Живой фильтр товаров.

7) Сравнение товаров.

8) Быстрый заказ и форма заказа обратного звонка.

Основные требования к программисту:

1) Постоянная поддержка CMS.

2) Верстка макета из PSD под CMS.

3) Разработка дополнительных модулей и доработка CMS.

4) Владение PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3.

5) Ответственность, усидчивость.

6) Умение рассчитывать свои силы и возможности.

7) Опыт работы от 3 лет.

Оплата за проект договорная от 5000 рублей.

Сроки выполнения проекта, 3–5 дней показать первые плоды верстки. 7-14 полностью сверстать.

Ниже приведены несколько страниц из одного макета ИМ который надо будет сверстать.

Друзья кто заинтересовался, пишите свои, вопросы, сайты с портфолио, расценки и демо движка в комментах или присылайте в личку.

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
thednb
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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