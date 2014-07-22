Необходимо доделать сайт по продаже стикеров для мобильных устройств (http://test.cp210838.cpanel.tech-mobyhost.ru): 1. Настроить simonfilters или filterpro (оба есть), что бы можно было сортировать товар по: категориям, бренду, типу устройства и т.д. Нужно ...
Натянуть PSD на собственную ЦМС ИМ.
Нужно натянуть PSD на собственную CMS интернет магазина.
Основные требования к CMS:
1) Легкая, функциональная, понятный и современный интерфейс админки.
2) PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS
3) SEO
4) Открытый код, комментарии в коде.
5) Ипорт-экспорт через CSV.
6) Живой фильтр товаров.
7) Сравнение товаров.
8) Быстрый заказ и форма заказа обратного звонка.
Основные требования к программисту:
1) Постоянная поддержка CMS.
2) Верстка макета из PSD под CMS.
3) Разработка дополнительных модулей и доработка CMS.
4) Владение PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3.
5) Ответственность, усидчивость.
6) Умение рассчитывать свои силы и возможности.
7) Опыт работы от 3 лет.
Оплата за проект договорная от 5000 рублей.
Сроки выполнения проекта, 3–5 дней показать первые плоды верстки. 7-14 полностью сверстать.
Ниже приведены несколько страниц из одного макета ИМ который надо будет сверстать.
Друзья кто заинтересовался, пишите свои, вопросы, сайты с портфолио, расценки и демо движка в комментах или присылайте в личку.
Заявки фрилансеров
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