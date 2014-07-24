Здравствуйте! Нужен простой и быстрый интернет магазин на готовой CMS или вашей разработке. Это магазин картриджей и принтеров. Есть готовый пример, как это реализовано: http://www.kartridj.ru/c/cartridges-xerox ...
Доделать интернет-магазин на OpenCart
Необходимо доделать сайт по продаже стикеров для мобильных устройств (http://test.cp210838.cpanel.tech-mobyhost.ru):
1. Настроить simonfilters или filterpro (оба есть), что бы можно было сортировать товар по: категориям, бренду, типу устройства и т.д. Нужно вписать в действующий дизайн;
2. Добавить ссылки на страницы с описанием для способов доставки (что бы можно было нажать на название способа доставки и прочитать про него подробнее);
3. Вписать в дизайн форму оформления заказа (модуль Simple - упрощенная регистрация и заказ);
4. Настроить модули доставки: часть уже сделана, осталось настроить почту России и EMS;
5. Помочь с установкой и настройкой DeadCowSeoPro (или другой модуль на ваш выбор).
Это основные задачи по сайту, по ходу действия, возможно, что-то из мелочей добавится.
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