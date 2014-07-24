Доделать интернет-магазин на OpenCart

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Завершен7 заявок171 просмотр

Необходимо доделать сайт по продаже стикеров для мобильных устройств (http://test.cp210838.cpanel.tech-mobyhost.ru):

1. Настроить simonfilters или filterpro (оба есть), что бы можно было сортировать товар по: категориям, бренду, типу устройства и т.д. Нужно вписать в действующий дизайн;

2. Добавить ссылки на страницы с описанием для способов доставки (что бы можно было нажать на название способа доставки и прочитать про него подробнее);

3. Вписать в дизайн форму оформления заказа (модуль Simple - упрощенная регистрация и заказ);

4. Настроить модули доставки: часть уже сделана, осталось настроить почту России и EMS;

5. Помочь с установкой и настройкой DeadCowSeoPro (или другой модуль на ваш выбор).

Это основные задачи по сайту, по ходу действия, возможно, что-то из мелочей добавится.

OpencartНастройка почты
11 лет назад
a_mike
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yartsev85
Слава 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отличная, быстрая, профессиональная работа. Всегда на связи, результат строго по т.з. и даже больше, всем рекомендую!
Всё ок. Оплатил по факту выполнения работ.

Заявки фрилансеров

yartsev85
Слава 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад