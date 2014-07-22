Приветствую, нужен человек который сможет перенести сайт внутри одного хостинга , сайт реализован на WebAsyst , желательно люди которые разбираются в нем и смогут без проблем перенести и если возникнут какие то проблемы их устранить.
Собрать сайт
Добрый день! есть вся инфо по сайту, его надо просто собрать из имеющихся файлов
Повесить на хостинг, выложить всю инфу.
так же на какой движок лучше все положить, была джумла и друпал
5 гл страниц, 100 текстов, собрать интересную галерею, скопиравать магазин около 500 товаров
только начало, есть еще идеи, так же дальнейше админ.
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