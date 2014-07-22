Собрать сайт

Добрый день! есть вся инфо по сайту, его надо просто собрать из имеющихся файлов

Повесить на хостинг, выложить всю инфу.

так же на какой движок лучше все положить, была джумла и друпал

5 гл страниц, 100 текстов, собрать интересную галерею, скопиравать магазин около 500 товаров

только начало, есть еще идеи, так же дальнейше админ.