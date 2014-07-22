Необходим специалист для создания рекламных баннеров для интернет-магазина с продающим текстом. Во вложение пример. Пожалуйста, указывайте стоимость одной работы и ссылки на ваши работы.
Простой и быстрый интернет магазин
Здравствуйте!
Нужен простой и быстрый интернет магазин на готовой CMS или вашей разработке.
Это магазин картриджей и принтеров. Есть готовый пример, как это реализовано:
http://www.kartridj.ru/c/cartridges-xerox
http://www.kartridj.ru/p/cartridge-hp-q2612a
Изучите сайт, попереходите по страничкам. Обратите внимание на быстрый выбор картриджа по модели принтера. Две кнопки купить товар в одной карточке — оригинальный и совместимый картридж.
Отсутствие лишней javascript анимации и разных ненужных модулей. Простое оформление заказа.
У нас будет около 500–1000 товаров, должен хорошо работать импорт и экспорт. Требования к шаблону и магазину:
-Кроссбраузерность, разрешение 960 пикселей, отображение на мобильных устройствах.
-Удобная форма корзины и заказа в два клика
-XML экспорт и импорт товаров
-Модуль «похожие товары»
-Возможность создавать подробную карточку товара с описанием
Нужен человек, который хорошо знает систему, с которой он работает. И может быть предложить готовое решение, или с небольшими доработками.
Пишите ваше предложение, примеры ваших работ и движки, на которых пишите.
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