Простой и быстрый интернет магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок240 просмотров

Здравствуйте!

Нужен простой и быстрый интернет магазин на готовой CMS или вашей разработке.

Это магазин картриджей и принтеров. Есть готовый пример, как это реализовано:

http://www.kartridj.ru/c/cartridges-xerox

http://www.kartridj.ru/p/cartridge-hp-q2612a

Изучите сайт, попереходите по страничкам. Обратите внимание на быстрый выбор картриджа по модели принтера. Две кнопки купить товар в одной карточке — оригинальный и совместимый картридж.

Отсутствие лишней javascript анимации и разных ненужных модулей. Простое оформление заказа.

У нас будет около 500–1000 товаров, должен хорошо работать импорт и экспорт. Требования к шаблону и магазину:

-Кроссбраузерность, разрешение 960 пикселей, отображение на мобильных устройствах.

-Удобная форма корзины и заказа в два клика

-XML экспорт и импорт товаров

-Модуль «похожие товары»

-Возможность создавать подробную карточку товара с описанием

Нужен человек, который хорошо знает систему, с которой он работает. И может быть предложить готовое решение, или с небольшими доработками.

Пишите ваше предложение, примеры ваших работ и движки, на которых пишите.

JavaScript
11 лет назад
jaroslavart
Ярослав 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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