Настроить ЧПУ и пару правок на PrestaShop

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка166 просмотров

Сайт http://www.artflo.com.ua/

1) Устранить дубли главной страницы, включая этот http://www.artflo.com.ua/cms.php?id_cms=4

2) Настроить ЧПУ

3) Подключить микроразметку Google для категорий и карточки товара.

4) Для категорий сделать анонс над каталогом и остальной текст под каталогом.

PrestaShop
11 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

RivaTY
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Справился со всеми трудностями. Рекомендую!
Всё нормально, работа сделана без лишних притензий

Заявки фрилансеров

RivaTY
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад