Создание интернет-магазина

Всем добра!

Необходимо сделать интернет магазин спорт-инверторя и одежды.

В настоящее время нравится сайт fightwear.ru нравится концепция, расположение колонок (меню, корзины (справа) и закладок социальных сетей (см справа)).

нам НЕ нужна копия сайта! У нас есть свой логотип, свое название и сайт должен быть адаптирован под нашу нишу.

Планируем на сайте также использовать методы "онлайн оплаты" так, что предлагайте сроки по реализации, какую ЦМС будите использовать (если самописная, то ссылка на ДЭМО обязательно) и самое главное цены. Так же будет ОГРОМНЫМ плюсом увидеть какой-нибудь "принскрин" вашего понимания концепции дизайна.

Все заявки без цен и сроков (а также с космическими ценами) игнорируются. Оплата "по факту" или "безопасная сделка"!