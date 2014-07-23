Необходимо сделать интернет-магазина на PrestaShop

Добрый день. Необходимо натянуть на PrestaShop дизайн и функционал интернет-магазин и после его поддерживать / дорабатывать.

Выслушаю ваши предложения. Оплата либо частями по факту выполненных обьемов либо по договору!

Возможна личная встреча в Киеве.

По функционалу:

- акции

- скидки

- перекресные продажи

- блог с товарами к записи

- новости

- фильтр на странице каталога

- вишлисты

- мультиязычность

Остальные моменты обсудим с исполнителем