Необходимо интеграция webasyst с API Merlion. Коррекция цен по двум регионам.
Необходимо сделать интернет-магазина на PrestaShop
Добрый день. Необходимо натянуть на PrestaShop дизайн и функционал интернет-магазин и после его поддерживать / дорабатывать.
Выслушаю ваши предложения. Оплата либо частями по факту выполненных обьемов либо по договору!
Возможна личная встреча в Киеве.
По функционалу:
- акции
- скидки
- перекресные продажи
- блог с товарами к записи
- новости
- фильтр на странице каталога
- вишлисты
- мультиязычность
Остальные моменты обсудим с исполнителем
Заявки фрилансеров
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