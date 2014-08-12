Интеграция webasyst с API Merlion

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки175 просмотров

Необходимо интеграция webasyst с API Merlion.

Коррекция цен по двум регионам.

Webasyst
11 лет назад
vitekman
Виктор 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$400
7 дней
Сделано все четко, быстро и понятно. Продолжаем сотрудничество по дальнейшему развитию проекта.
Отличный заказчик! Проект выполнен, продолжаем сотрудничество дальше.

Заявки фрилансеров

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад