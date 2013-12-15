codermen

Дмитрий codermen

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов, интернет-магазинов, порталов, web дизайн, юзабилити аудит.

Опыт создания сайтов и интернет-магазинов с 2003 года.

За время своей деятельности я накопил практический опыт использования следующих CMS и CMF (включая самые разные модули и компоненты):

Joomla, Drupal, WordPress, TYPO3, Bitrix, NetCat, OpenCart, Prestashop, WebAsyst, Magentoo, ZenCart, ModX, ZendFramework, OpenCMS.

Создавая сайт или web сервис, я всегда забочусь о простоте и удобстве наполнения/редактирования и добавления материала,

по этому использую исключительно CMS: NetCat, 1CBitrix, TYPO3 или Framework.

Коллегам с просьбами "что-то допилить/доработать/починить" просьба не беспокоит.

Спасибо за интерес, вам Добра!

P.S.>

Ввиду участившихся вопросов "Работаю я с JavaЕЕ?", отвечаю "ДА, РАБОТАЮ!".

О Себе / О компании:

Моя студия использует DSDM/SCRUM методологию, что позволяет сократить время без утраты качества проекта, а на выпуске получить стабильную, рабочую версию сайта, которую приятно показать. Все сайты которые создаю я и моя студия работают, а не дорабатываются. К тому же со мной работают зарубежные дизайнеры (США и Великобритания), что безусловно сказывается на качестве работы в положительную сторону и серьезную цену.

Спасибо!

Отзывы заказчиков

Anti-roman
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$140
7 баллов
10 лет назад
Нужно создать сайт юридических услуг
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Самописный движок для сайта с мобильными играми
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Cyber_Lord
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$29
10 баллов
11 лет назад
Перевод щаблона для CMS Joomla
Joomla
Спасибо за качественную и добросовестную работу! Сроки выдержаны, работа выполнена в полном объеме и на должном уровне! Буду еще обращаться.
Лучший заказчик! Четкая поставка задачи, приятное общение, быстрая оплата! Очень приятно работать! Надежный партнер, всем рекомендую! Буду сотрудничать!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $700
от 12 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $1000
от 12 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
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