Создание сайтов, интернет-магазинов, порталов, web дизайн, юзабилити аудит.

Опыт создания сайтов и интернет-магазинов с 2003 года.

За время своей деятельности я накопил практический опыт использования следующих CMS и CMF (включая самые разные модули и компоненты):

Joomla, Drupal, WordPress, TYPO3, Bitrix, NetCat, OpenCart, Prestashop, WebAsyst, Magentoo, ZenCart, ModX, ZendFramework, OpenCMS.

Создавая сайт или web сервис, я всегда забочусь о простоте и удобстве наполнения/редактирования и добавления материала,

по этому использую исключительно CMS: NetCat, 1CBitrix, TYPO3 или Framework.

Коллегам с просьбами "что-то допилить/доработать/починить" просьба не беспокоит.

Спасибо за интерес, вам Добра!

P.S.>

Ввиду участившихся вопросов "Работаю я с JavaЕЕ?", отвечаю " ДА , РАБОТАЮ!".

О Себе / О компании:

Моя студия использует DSDM/SCRUM методологию, что позволяет сократить время без утраты качества проекта, а на выпуске получить стабильную, рабочую версию сайта, которую приятно показать. Все сайты которые создаю я и моя студия работают, а не дорабатываются . К тому же со мной работают зарубежные дизайнеры (США и Великобритания), что безусловно сказывается на качестве работы в положительную сторону и серьезную цену.

Спасибо!