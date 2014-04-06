rinver

Рина Корх rinver

 
32 годаРоссия/Белгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
DJ_Orloff
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Сайт строительной тематики
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Haker102rus
Павел 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Натяжка шаблона joomla
Лучший специалист! Все качественно, в срок, вовремя, Уважаю таких людей! Спасибо большое!
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
seryy
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создать пять шаблонов сайта
Работа выполнена в срок! Остался доволен, рекомендую однозначно!
Спасибо за интересную работу. Оплата вовремя и всегда на связи.
Ответный отзыв
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Повесить на joomla
Екатерина выполнила проект качественно и в срок, рекомендую как ответственного исполнителя.
Всем рекомендую. Оплата своевременная и по работе вопросов не возникает. Задача поставлена четко и ясно.
Ответный отзыв
codermen
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сделать копию сайта для joomla
Золотой исполнитель! Очень приятно общаться! Работает быстро и качественно! Всегда буду обращаться!!! Очень доволен! СПАСИБО!
Очень приятно было работать! И оплата оперативная и в вопросах проекта все четко и ясно. Спасибо!)
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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