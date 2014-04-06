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Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Лучший специалист! Все качественно, в срок, вовремя, Уважаю таких людей! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Спасибо за работу!
$100
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена в срок! Остался доволен, рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Спасибо за интересную работу. Оплата вовремя и всегда на связи.
$50
10 баллов
10 лет назад
Екатерина выполнила проект качественно и в срок, рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Всем рекомендую. Оплата своевременная и по работе вопросов не возникает. Задача поставлена четко и ясно.
$100
10 баллов
10 лет назад
Золотой исполнитель! Очень приятно общаться! Работает быстро и качественно! Всегда буду обращаться!!! Очень доволен! СПАСИБО!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать! И оплата оперативная и в вопросах проекта все четко и ясно. Спасибо!)
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга