Сайт строительной тематики

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок170 просмотров

Надо создать сайт на строительную тематику.

Фирма занимается строительством заборо ну и всем что с этим связано.

Сайт должен стоять на системе управления сайтом CMS

Сроки 3 дня — максимум до понедельника!!!

13 лет назад
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rinver
Рина 
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

rinver
Рина 
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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