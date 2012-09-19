Создание портала

Что должно быть на сайте?

1. Лента новостей – дата, фото, текст, видео.

2. Миссия принципы. - информационная страница

3. Наши люди. – М.б. Блоги? - блоги людей

4. Анонсы-афиши мероприятий баннер со ссылкой) - баннеры на сайте с юзабилити

5. Календарь событий на несколько месяцев вперед. - календарь где можно посмотреть ближайшие события

6. Выборка событий по темам, датам, названиям. - поиск

7. Поиск по сайту.

8. (Автоматическое) Поздравления с вступлением в клуб – частных людей!

9. (Автоматическое) Поздравления с вступлением в клуб – Юр.лиц.

10. Автоматическое поздравление людей с Днем рождения!

11. Партнеры и поиск оптимальных покупок. Каталог партнеров с выборкой по:

a. Виду деятельности.

b. Названию

c. Величине бонуса

12. Персональный кабинет для Частного лица:

a. Регистрационные настройки (ФИО, адрес, индекс, интересы (по ним можно искать единомышленников), ступень в клубе, загрузка фото и т.д.

b. Переписка с администраций – вопросы и предложения.

c. Рассылка информации по интересу человека, указанного в настройках.

d. Поиск единомышленников – людей по интересам.

e. Регистрация другого участника или ссылка на регистрацию с указанием своего № карты.

f. Статистика структуры (развитие структуры по месяцам, номера карт людей в структуре т.д.)

g. Возможность писать людям своей структуры и всем ЧК (?)

h. Блог участника (?)

i. Бонус-счет – статистика поступлений средств от партнеров – Юр.Лиц с личных покупок – подробны отчет с партнеров – приглашенных ЧК – суммы с каждого человека.

j. Возможность оплаты с бонус-счета наших услуг.

13. Персональный кабинет для Юридического лица:

a. Персональные данные – название, виде деятельности, адрес, режим работы, величина бонуса и т.д.

b. Персональный электронный журнал учета покупок владельцами карт. (Номер карты, дата покупки, ФИО, сумма.

c. Прямая связь с клубом (вопросы- ответы, предложения и т.д.)

d. Статистика по месяцам.

14. Наши программы и услуги – рубрикатор – описание и мероприятия.

15. Афиша – анонс (до мероприятия), обзор – после мероприятия (текст, фото, видео), потом все уходит в архив.

16. Возможность проводить регистрацию через сайт по ссылке по данным № карты.

17. Отзывы о мероприятии ( можно после каждого мероприятия) Ну и вынесены в отдельную кнопку меню. Отзывы о:

a. Клубе

b. Мероприятиях

c. Партнерах.

18. Наши промоушены, конкурсы, розыгрыши и лотереи. (Анонс, обзор, архив)

19. Вакансии.

Готовы расмотреть все варианты сотрудничества по данному проекту! Цену пишите сами, если есть уточняющие вопросы готов все обсудить в скайпе, а также в личке ответить на все интересующие вопросы, чтобы все могли определиться с объемами работами! За все доработки или какие-то мелочи, которые не обсудим сразу при создании проекта, будут доплачиваться! Нужна цена за которую готовы взяться! И что необходимо вам знать, чтобы принять проект и начать его реализовывать! Движок сайта можете выбрать сами, с которым вам удобно работать и дополнять его по мере необходимости!