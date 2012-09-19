Аналог портала под ключ
Создание портала
Что должно быть на сайте?
1. Лента новостей – дата, фото, текст, видео.
2. Миссия принципы. - информационная страница
3. Наши люди. – М.б. Блоги? - блоги людей
4. Анонсы-афиши мероприятий баннер со ссылкой) - баннеры на сайте с юзабилити
5. Календарь событий на несколько месяцев вперед. - календарь где можно посмотреть ближайшие события
6. Выборка событий по темам, датам, названиям. - поиск
7. Поиск по сайту.
8. (Автоматическое) Поздравления с вступлением в клуб – частных людей!
9. (Автоматическое) Поздравления с вступлением в клуб – Юр.лиц.
10. Автоматическое поздравление людей с Днем рождения!
11. Партнеры и поиск оптимальных покупок. Каталог партнеров с выборкой по:
a. Виду деятельности.
b. Названию
c. Величине бонуса
12. Персональный кабинет для Частного лица:
a. Регистрационные настройки (ФИО, адрес, индекс, интересы (по ним можно искать единомышленников), ступень в клубе, загрузка фото и т.д.
b. Переписка с администраций – вопросы и предложения.
c. Рассылка информации по интересу человека, указанного в настройках.
d. Поиск единомышленников – людей по интересам.
e. Регистрация другого участника или ссылка на регистрацию с указанием своего № карты.
f. Статистика структуры (развитие структуры по месяцам, номера карт людей в структуре т.д.)
g. Возможность писать людям своей структуры и всем ЧК (?)
h. Блог участника (?)
i. Бонус-счет – статистика поступлений средств от партнеров – Юр.Лиц с личных покупок – подробны отчет с партнеров – приглашенных ЧК – суммы с каждого человека.
j. Возможность оплаты с бонус-счета наших услуг.
13. Персональный кабинет для Юридического лица:
a. Персональные данные – название, виде деятельности, адрес, режим работы, величина бонуса и т.д.
b. Персональный электронный журнал учета покупок владельцами карт. (Номер карты, дата покупки, ФИО, сумма.
c. Прямая связь с клубом (вопросы- ответы, предложения и т.д.)
d. Статистика по месяцам.
14. Наши программы и услуги – рубрикатор – описание и мероприятия.
15. Афиша – анонс (до мероприятия), обзор – после мероприятия (текст, фото, видео), потом все уходит в архив.
16. Возможность проводить регистрацию через сайт по ссылке по данным № карты.
17. Отзывы о мероприятии ( можно после каждого мероприятия) Ну и вынесены в отдельную кнопку меню. Отзывы о:
a. Клубе
b. Мероприятиях
c. Партнерах.
18. Наши промоушены, конкурсы, розыгрыши и лотереи. (Анонс, обзор, архив)
19. Вакансии.
Готовы расмотреть все варианты сотрудничества по данному проекту! Цену пишите сами, если есть уточняющие вопросы готов все обсудить в скайпе, а также в личке ответить на все интересующие вопросы, чтобы все могли определиться с объемами работами! За все доработки или какие-то мелочи, которые не обсудим сразу при создании проекта, будут доплачиваться! Нужна цена за которую готовы взяться! И что необходимо вам знать, чтобы принять проект и начать его реализовывать! Движок сайта можете выбрать сами, с которым вам удобно работать и дополнять его по мере необходимости!
Заявки фрилансеров
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