Аналог портала под ключ
Создание сайта для туроператора
Задача: Необходимо разработать сайт для Туроператора.
Корпоративный стиль: Есть, предоставлю все необходимые материалы.
Платформа CMS: Joomla или Magento.
Основная задача сайта: Привлечение клиентов, упрощение работы с поиском туров, возможность поиска новых рынков сбыта, продвижение товара или услуги, создание электронной газеты, электронный магазин, организация взаимодействия подразделений компании посредством сайта.
Структура сайта:
Программные модули: Курс валют, Карта мира, Погода мира, встроенный модуль поиска тура.
Языки: Рус/Eng
последующее сопровождение сайта: Да
Предположительный план работ:
1. Изучение схемы работы и задач (см. вложение)
2. Описание смежного ПО для интеграции
3. Описание дополнительных модулей для разработки
4. Подбор CMC и выбор шаблона
5. Оценка стоимости и времени разработки
6. Тестирование и верстка
7. Наполнение контентом
8. Финальное тестирование и сдача проекта
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