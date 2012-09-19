Создание сайта для туроператора

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок185 просмотров

Задача: Необходимо разработать сайт для Туроператора.

Корпоративный стиль: Есть, предоставлю все необходимые материалы.

Платформа CMS: Joomla или Magento.

Основная задача сайта: Привлечение клиентов, упрощение работы с поиском туров, возможность поиска новых рынков сбыта, продвижение товара или услуги, создание электронной газеты, электронный магазин, организация взаимодействия подразделений компании посредством сайта.

Структура сайта:

Программные модули: Курс валют, Карта мира, Погода мира, встроенный модуль поиска тура.

Языки: Рус/Eng

последующее сопровождение сайта: Да

Предположительный план работ:

1. Изучение схемы работы и задач (см. вложение)

2. Описание смежного ПО для интеграции

3. Описание дополнительных модулей для разработки

4. Подбор CMC и выбор шаблона

5. Оценка стоимости и времени разработки

6. Тестирование и верстка

7. Наполнение контентом

8. Финальное тестирование и сдача проекта

JoomlaMagento
13 лет назад
avisor
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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