Основной блок: 1. Поднять интернет магазин на opencart 2. Накатить готовый шаблон https://www.templatemonster.com/ua/opencart-templates/62224.html 3. Перевести на украинский CMS+Сайт 4. Адаптировать цвета под корпоративные (дам исходник) 5. Привязать к домену Дополнительно (если понравится выполнение основного): 1. Привязать диплинком к Инсте 2. Синхронизировать с учетной системой http://frontpad.ru 3 Перепилить ...
- Интернет-магазины18 заявокЗакрыт2 года назад
Что есть? Разработан логотип в цвете (кондитерская) Название и слоган. Что нужно? Нужно разработать стайл-гайд Работу предоставить в исходнике AI, PS, Pdf Подрядчика ищу из України Что туда должно войти? 1. Варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная, черно-белая и монохромная версия. 2. ...Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $50
Разработать логотип для кондитерской Портфолио работ фрилансера - приветствуется 1. Концепт– плюшевый мишка, с перевазанным как у пирата глазом, надмерной улыбкой, который держит качалку. 2. Название укр. «крутий замєс». 3. Подписьна лого «крутий замєс» - сверху, «кондитерська» снизу на лого полукругом сверху 4. Пример лого ...Логотипы и Знаки66 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
[b]Цель: [/b] Разработка дизайна кофейни небольшой квадратуры, с документацией готовой для передачи мебельщику, электрику. Хочется не формат, т.к. в ТЦ очень сложно зайти нужно арендатора удивить, ассоциации: wow, оригинально, такого у нас нет. см. на наш ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требования: Ищу только команду, - только от 3000 товаров/мес. - только от 4-10 контент менеджеров - предложения рассматриваю только после указания: 1. Стоимости за 1-ну позицию 2. Возможностей наполнения (позиций) в мес. Работа: Наполнение товарами сайта на CMS Битрикс из подготовленного исходника ...Наполнение сайтов70 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо писать по 2-5 отзывов о интернет-магазине 1 раз в месяц. До 1000 символов.Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требования к специалисту 1C. Битрикс: 1. Опыт работы с большими интернет-магазинами. 2. Новичков и студии прошу не беспокоить, нужен реально опытный человек. 3. Желательно из Украины, для удобства расчетов и коммуникации. 4. Доступность по телефону и skype, не менее 2 ч. в рабочее ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать банер вывеску. Которая будет состоять из таких блоков: 1. Изображение видов приготовленного кофе 6-8 типов; 2. Описание составляющих кофе (в разрезе см. шаблоны); 3. Шаблон см. во вложении; 4. Точные размеры, подписи, цветовую схему сообщу в личку.Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайте есть товары, но нет XML для агрегаторов Hotline, Price.ua и других. 1. Необходимо создать XML, который будет включать все товары в наличии для выгрузки на платформы. 2. Рассмотреть вопрос догосрочного удаленного сотрудничества, с интернет-магазином. желательно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо подготовить уникальные SEO тексты для интернет-магазина (тематика игрушка) для: 1. Разделов меню (5) и услуг (4) 2. Групп (10) 3. Общий объем работ +/- 15000 знаков без пробелов 4. Срок выполнения до 20.07.2015 5. Описание: В разделах нужно упоминать ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно подготовить евро-флаер с продаваемым дизайном. Подготовить 3 разных дизайна/примера/стиля флаера, выбираем из них 1-н и вносим правки Пример/Драфт с корпоративными цветами см. по ссылке: https://www.dropbox.com/s/pwc4j37oct32l7m/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%80.png?dl=0Дизайн продукции9 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт: http://dmir.hostname.com.ua/ Задачи: комплексное тестирование + предоставление отчетности (комменты, описание что исправить, принт-скрины, можно в спец. ПО) 1) Верстка (популярные браузеры + мобильные) 2) Тестирование пользовательского функционала 3) Безопасность (xss и sql инъекции) 4) Базовое seo тестирование: мета теги, валидность ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо добавить 2 API "Новой почты" на сайт с фреймворком Yii 1. http://novaposhta.ua/api_reference - список городов 2. http://novaposhta.ua/api_cost_calculation - расчет стоимостиВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Команда контент-менеджеров, на проектную работу, для наполнения интернет-магазина детских товаров. Требование к фрилансерам: 1. Наполнение и обновление сайта интернет-магазина необходимой информацией (фото, характеристики, описание, видео); 2. Редактирование, структурирование и адаптация материалов к использованию на сайте; 3. Мониторинг интернета ...Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
Цель: редизайн 2+1 бордов, с применением элементов нового корпоративного стиля. Задачи: - Необходимо создать новый дизайн для 2+1 рекламных бордов. - Контактные данные не менять. - Применять новый логотип, элементы фирменного стиля. Описание билбордов: 1. Вывеска над дорогой, ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Цель: редизайн рекламных бордов, с применением, нового фирменного стиля. Необходимо создать новый дизайн для 2+1 рекламных бордов. Основные задачи: • Контактные данные не менять. • Применять новый логотип, элементы фирменного стиля. Описание билбордов: 1. Вывеска над дорогой, левая + правая. Размеры: 4000х930 мм. (рамка ...Наружная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
День добрый, Я планирую заказать ре-дизайн фирменного стиля и сайта. Заказчик туристическая компания Protour. В ТЗ будет входить 2 задачи, которые планирую реализовывать поочередно: 1. Ре-дизайн фирменного стиля (существующие материалы см. ...Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требования к соискателю: Цель Поиск web-программиста/верстальщика для запуска и сопровождения интернет-магазина. Технические знания 1. Уверенные знания ООП, PHP 5, MySQL, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, CSS 3. 2. Уверенные знания Framework Yii (опыт разработки реальных проектов, наличие портфолио). 3. Опыт оптимизации SQL-запросов, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Цель: - комплексное тестирование сайта/CMS перед запуском. - выявление и описание ошибок и доработок. - составление документа для разработчиков. - указать перечень материалов/информации, который должен передать разработчик, после финальной оплаты. Описание: Интернет-магазин товаров для ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача: Необходимо разработать сайт для Туроператора. Корпоративный стиль: Есть, предоставлю все необходимые материалы. Платформа CMS: Joomla или Magento. Основная задача сайта: Привлечение клиентов, упрощение работы с поиском туров, возможность поиска новых рынков сбыта, продвижение товара или услуги, создание ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад