Что есть? Разработан логотип в цвете (кондитерская) Название и слоган. Что нужно? Нужно разработать стайл-гайд Работу предоставить в исходнике AI, PS, Pdf Подрядчика ищу из України Что туда должно войти? 1. Варианты построения логотипа и его охранная зона, цветная, черно-белая и монохромная версия. 2. ...