Переделать картинку jpg в tiff в лучшем качестве и большем размере (70*70см) Требования: Цветовая модель CMYK (4 канала, все слои сведены в один, без дополнительных альфа-каналов, без компрессии) Разрешение ...
Редизайн бордов для наружной рекламы
Цель: редизайн 2+1 бордов, с применением элементов нового корпоративного стиля.
Задачи:
- Необходимо создать новый дизайн для 2+1 рекламных бордов.
- Контактные данные не менять.
- Применять новый логотип, элементы фирменного стиля.
Описание билбордов:
1. Вывеска над дорогой, левая + правая. Размеры: 4000х930 мм. (рамка 40 мм.)
2. Вертикальный билборд. Размеры: 1180х1980 мм (рамка 40 мм.)
Во вложении:
- Существующие макеты билбордов + описание
- Элементы нового фирменного стиля
После согласования работ/стоимости/времени, вышлю все исходники нового корп. стиля и корп шрифты/цвета.
Ожидаю Ваших предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно нарисовать дизайн штендера для фотосалона. Штендер -стойка. Размеры штендера: ширина 72 см, высота 173 см (даны размеры печатной области). Вид штендера во вложении Название Master Foto. Логотип во вложении (победителю ...Завершен12 лет назад
Нужна интересная креативная идея для макета. Клиент - клиника репродуктивной медицины (лечение бесплодия ) Надия. Сайт www.ivf.com.ua. Проект: продвижение нового направления клиники - это кредитная программа "Ваша Надія" на лечение бесплодия совместно с ...Завершен12 лет назад
- $10
Нужен банер 2 х1,9 надписи двери и большой ассартимент. картинки надо очень срочно сегодня...оплата 10$ больше не могу..Наружная реклама13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Наша фирма занимается ландшафтным дизайном и прямой продажей саженцев.Материалы о фирме смотрите в прикреплении и на сайте www.divosad.ru. слоган фирмы "Позволь волшебству случиться!" Сейчас мы проводим акцию рулонный газон по ...Наружная реклама3 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходимо разработать макет баннера задание в приложение от вас сроки и бюджетНаружная реклама3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется обыграть в единой стилевой композиции три окна, размерами около 186Х220, и продумать вариант дальнейшего заполнения пространства над ними или около для магазина цифровой техники "Цифровая Эра". В приложении размеры окон и внешний вид, ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно на фото сделать велосипедную парковку а на ней табличку и логотип.лого есть. надпись на табличку велопрокат синий фон белые буквы. оплата 7$ больше не могу. надо срочсно. разместить ...Закрыт12 лет назад
Необходима разработка дизайна для биг-борда. Размер 3000х6000 мм.Наружная реклама21 заявкаЗакрыт12 лет назад