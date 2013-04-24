Придумать идею для рекламной кампании

# 1 — $ 70 # 2 — $ 50 # 3 — $ 30

Наша фирма занимается ландшафтным дизайном и прямой продажей саженцев.Материалы о фирме смотрите в прикреплении и на сайте www.divosad.ru. слоган фирмы "Позволь волшебству случиться!"

Сейчас мы проводим акцию рулонный газон по выгодным ценам при заказе ,до конца апреля.http://www.divosad.ru/news/vnimanie_akcija_na_rulonnyj_gazon/2013-04-03-134

Необходимо придумать идею для наружной рекламы на баннерах и придорожных щитах.Предпочтение тем вариантам которые вызывают улыбку.)От вас ждём текст или рисунок(набросок) или то и другое .

Идеи могут касаться акции или всей фирмы.