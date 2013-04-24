Придумать идею для рекламной кампании

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен13 заявок1778 просмотров
#1$70
#2$50
#3$30

Наша фирма занимается ландшафтным дизайном и прямой продажей саженцев.Материалы о фирме смотрите в прикреплении и на сайте www.divosad.ru. слоган фирмы "Позволь волшебству случиться!"

Сейчас мы проводим акцию рулонный газон по выгодным ценам при заказе ,до конца апреля.http://www.divosad.ru/news/vnimanie_akcija_na_rulonnyj_gazon/2013-04-03-134

Необходимо придумать идею для наружной рекламы на баннерах и придорожных щитах.Предпочтение тем вариантам которые вызывают улыбку.)От вас ждём текст или рисунок(набросок) или то и другое .

Идеи могут касаться акции или всей фирмы.

12 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

reznickoff
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#3
Мне понравилась работа Алексея
Спасибо Вам, Валентин, за возможность поучаствовать в интересном конкурсе и за высокую оценку моих скромных усилий!
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#2
Анна проявила себя как творческий и знающий специалист
Благодарю за проявленный к моей работе интерес! Уверена, что мои идеи помогут Вам в будущем и принесут ощутимый эффект Вашей компании. С самыми светлыми и добрыми пожеланиями!
sign_kharkov_ua
Геннадий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1
Фонтан свежих идей! Очень советуем!!!!!
Супер заказчик. оч интересное задание. уверен - продажи будут расти, как газонная трава.

Заявки фрилансеров

reznickoff
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#3
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#2
sign_kharkov_ua
Геннадий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1

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