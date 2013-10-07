Задачи любой сложности в наружной световой рекламе

Задачи любой сложности в наружной световой рекламе -

от витрины и авто до входной группы и крышной установки.

Более 1500 реализованных проектов.

Опыт работы 20 лет.

Концепция

Дизайн

Адаптация

Конструктив

Чертежи

Надзор

Изготовление

Монтаж

Подключение

Обслуживание

лого, фирстиль, сайты, буклеты, плакаты, календари, упаковка, банеры

а так же как хобби:

-малоэтажное проектирование

-экстерьер

-интерьер

-дизайн в полиграфии

-коллажи

-фотосъемка

-хенд-мейд в интерьере

-ландшафтный дизайн

конкурсы:

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