sign_kharkov_ua

Геннадий sign_kharkov_ua

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Задачи любой сложности в наружной световой рекламе

Задачи любой сложности в наружной световой рекламе -

от витрины и авто до входной группы и крышной установки.

Более 1500 реализованных проектов.

Опыт работы 20 лет.

Концепция

Дизайн

Адаптация

Конструктив

Чертежи

Надзор

Изготовление

Монтаж

Подключение

Обслуживание

лого, фирстиль, сайты, буклеты, плакаты, календари, упаковка, банеры

а так же как хобби:

-малоэтажное проектирование

-экстерьер

-интерьер

-дизайн в полиграфии

-коллажи

-фотосъемка

-хенд-мейд в интерьере

-ландшафтный дизайн

конкурсы:

https://www.weblancer.net/contests/542955.html

http://www.weblancer.net/contests/497705.html

https://www.weblancer.net/contests/529885.html

http://www.weblancer.net/contests/537689.html

http://www.weblancer.net/contests/562596.html

http://www.weblancer.net/contests/575969.html

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Наружная реклама
ТОП-50
Ландшафтный дизайн

Отзывы заказчиков

ilya2ru
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип для учебного центра
Отличная работа, логотип был принят и одобрен на все 100%
Интересная работа. мгновенная оплата. достойный заказчик.
Ответный отзыв
alexeylau
Фариз 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип для строительной компании
Работа Геннадия в конкурсе была первой и сразу "В ДЕСЯТКУ"! Четко понял задание и справился на "ОТЛИЧНО".
10/10
Ответный отзыв
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов
$15
10 баллов
12 лет назад
Необходимо преподнять крышу
Работа выполнена на отлично. Рекомендую.
Нормальный заказчик если работать по предоплате.
Ответный отзыв
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа для компании автопроката
Отличный исполнитель! Логотип подошел на 100%. Рекомендую к работе!
10/10
Ответный отзыв
ZakRaben
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Оформление автомобиля
Геннадий — мастер своего дела! Ответственный человек, сотрудничество понравилось. Рекомендую как одного из лучших специалистов.
Интересная работа, мгновенная оплата - достойный заказчик 10/10
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Наружная реклама
5 отзывов
от $50
#40
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
#48
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 дней
#76
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#306
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5
#1667