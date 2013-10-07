Задачи любой сложности в наружной световой рекламе
Задачи любой сложности в наружной световой рекламе -
от витрины и авто до входной группы и крышной установки.
Более 1500 реализованных проектов.
Опыт работы 20 лет.
Концепция
Дизайн
Адаптация
Конструктив
Чертежи
Надзор
Изготовление
Монтаж
Подключение
Обслуживание
лого, фирстиль, сайты, буклеты, плакаты, календари, упаковка, банеры
а так же как хобби:
-малоэтажное проектирование
-экстерьер
-интерьер
-дизайн в полиграфии
-коллажи
-фотосъемка
-хенд-мейд в интерьере
-ландшафтный дизайн
конкурсы:
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http://www.weblancer.net/contests/497705.html
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ТОП-50— Наружная реклама
ТОП-50— Ландшафтный дизайн
Портфолио
- Брендирование авто для ХАЗ2524 просмотра
- Настенный календарь, эскиз451 просмотр
- Макет пакета381 просмотр
- Эскизы бигборда к открытию маркета407 просмотров
- Комплексная реклама по открытию маркета313 просмотров
- Дизайн аквариума для детской349 просмотров
- Проект входной группы341 просмотр
- Лого магазина штор - 1место в конкурсе310 просмотров
- Логотип в стиле стимпанк347 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, логотип был принят и одобрен на все 100%
Ответный отзыв
Интересная работа. мгновенная оплата. достойный заказчик.
$50
10 баллов
11 лет назад
Работа Геннадия в конкурсе была первой и сразу "В ДЕСЯТКУ"! Четко понял задание и справился на "ОТЛИЧНО".
Ответный отзыв
10/10
$15
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Нормальный заказчик если работать по предоплате.
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель! Логотип подошел на 100%. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
10/10
$150
10 баллов
12 лет назад
Геннадий — мастер своего дела! Ответственный человек, сотрудничество понравилось. Рекомендую как одного из лучших специалистов.
Ответный отзыв
Интересная работа, мгновенная оплата - достойный заказчик 10/10
Наружная реклама
5 отзывов
от $50
#40
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$5/час
от $50от 5 дней
#48
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 дней
#76
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#306
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5
#1667